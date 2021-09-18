СПЧ не выявил массовых фактов принуждения к голосованию

Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека не выявил фактов массового принуждения к участию в голосовании на выборах в Государственную думу, сообщил член СПЧ, председатель ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) Александр Брод. Его слова приводит ТАСС.

«Фактов массового принуждения, использования административного ресурса мы не видели, и обращения [такие] к нам не приходили. А информация об искусственных очередях тщательно проверялась», — заявил Брод.

Он рассказал, что сотрудники НОМ выезжали на участки в регионах и опрашивали граждан. Как подчеркнул член СПЧ, избиратели, напротив, отмечали, что работодатели давали возможность сотрудникам проголосовать в пятницу, чтобы освободить выходные.

При этом, по словам Брода, было зафиксировано несколько сообщений о вбросах на отдельных участках в Севастополе и Приморье. В первом случае по итогам первого дня голосования бюллетени на самом деле вносились в КОИБ, а во втором — речь шла о тестировании комплекса обработки бюллетеней, пояснил он.

Избирательная кампания в общем прошла «без срывов», с достаточным количеством агитации, резюмировал председатель НОМ.

Ранее в СПЧ сообщили, что серьезных нарушениях на выборах на данный момент не зафиксировано.

В России с 17 по 19 сентября проходят выборы в Государственную думу, проголосовать на них можно на избирательном участке или онлайн. Параллельно с думскими выборами проходят прямые выборы глав девяти российских субъектов и 39 парламентов регионов.