Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Заключенного, сбежавшего из колонии-поселения в Тюмени, поймали 15:55
Талибы* разрешили девочкам в Афганистане вернуться в школу 15:51
Российский футбольный клуб проведет переговоры с Хабибом 15:47
Под Вологдой перевернулся микроавтобус с москвичами 15:36
Тренер «Аталанты» заявил, что Миранчук не является ключевым игроком команды 15:34
На блогера Била вновь подали в суд 15:31
Bloomberg составил рейтинг богатейших семей мира 15:19
Россиянам рассказали, о чем нельзя писать в завещании 15:17
Мостовой рассказал, в каком случае Виторию уволят из «Спартака» 15:16
Гидросамолет упал в болото под Ханты-Мансийском 15:14

СПЧ не выявил массовых фактов принуждения к голосованию

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Максим Блинов/РИА «Новости»

Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека не выявил фактов массового принуждения к участию в голосовании на выборах в Государственную думу, сообщил член СПЧ, председатель ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) Александр Брод. Его слова приводит ТАСС.

«Фактов массового принуждения, использования административного ресурса мы не видели, и обращения [такие] к нам не приходили. А информация об искусственных очередях тщательно проверялась», — заявил Брод.

Он рассказал, что сотрудники НОМ выезжали на участки в регионах и опрашивали граждан. Как подчеркнул член СПЧ, избиратели, напротив, отмечали, что работодатели давали возможность сотрудникам проголосовать в пятницу, чтобы освободить выходные.

При этом, по словам Брода, было зафиксировано несколько сообщений о вбросах на отдельных участках в Севастополе и Приморье. В первом случае по итогам первого дня голосования бюллетени на самом деле вносились в КОИБ, а во втором — речь шла о тестировании комплекса обработки бюллетеней, пояснил он.

Избирательная кампания в общем прошла «без срывов», с достаточным количеством агитации, резюмировал председатель НОМ.

Ранее в СПЧ сообщили, что серьезных нарушениях на выборах на данный момент не зафиксировано.

В России с 17 по 19 сентября проходят выборы в Государственную думу, проголосовать на них можно на избирательном участке или онлайн. Параллельно с думскими выборами проходят прямые выборы глав девяти российских субъектов и 39 парламентов регионов.

Все новости на тему:
Выборы в Госдуму
Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
«Давайте смотреть в будущее»: США просят Украину забыть о «Северном потоке — 2»
В Госдепе посоветовали Киеву заниматься развитием своей энергетики
Дело о налогах: о чем Тиньков договорился с США
Минюст США и Олег Тиньков пришли к соглашению
Субмариновый кризис: Франция отозвала послов из США и Австралии
Госдеп США выразил сожаление в связи с отзывом посла Франции из Вашингтона
Bloomberg составил рейтинг богатейших семей мира
Заключенного, сбежавшего из колонии-поселения в Тюмени, поймали
Песков объяснил недельное отставание часов Путина в день голосования
Прокатчик «Искушения» не знает, почему фильм запретили к показу в России
Новости и материалы
Талибы* разрешили девочкам в Афганистане вернуться в школу
Российский футбольный клуб проведет переговоры с Хабибом
Под Вологдой перевернулся микроавтобус с москвичами
Тренер «Аталанты» заявил, что Миранчук не является ключевым игроком команды
На блогера Била вновь подали в суд
Россиянам рассказали, о чем нельзя писать в завещании
Мостовой рассказал, в каком случае Виторию уволят из «Спартака»
Гидросамолет упал в болото под Ханты-Мансийском
Украинские военные усилили систему ПВО на северном направлении
Метеоролог рассказал о погоде в Москве на предстоящей неделе
Собянин проголосовал онлайн на выборах в Госдуму
Колосков считает, что легионеры ослабляют российский чемпионат
Хавбек «Локомотива» Анджорин сравнил атмосферу на стадионе «железнодорожников» с Англией
В Париже завершены работы по укреплению сгоревшего Нотр-Дам де Пари
Памфилова сообщила об обращениях в ЦИК по возможному принуждению к голосованию
Экс-игрок сборной Франции призвал белых футболистов бороться с расизмом
В России опасаются проникновения в страны ОДКБ боевиков из Афганистана под видом беженцев
Александр Емельяненко ответил на вопрос об алкогольной зависимости
Все новости
Пулевые ранения и взрыв: почему гибель генсека ООН Дага Хаммаршёльда остается тайной
60 лет назад в авиакатастрофе в Африке погиб генсек ООН Даг Хаммаршёльд
В России растет число заболевших COVID-19. С чем это связано
В России впервые с августа выявили более 20 тысяч случаев коронавируса
Автосервис, стекловата и похоронное бюро: чем надушиться, чтобы удивить на свидании
Зачем именитые парфюмерные бренды создают странные ароматы
«Многие хотят бросить пить, но не умеют обращаться за помощью»
Нарколог Лазарев предложил перенести точки продажи алкоголя за пределы городов
Три взрыва в один день. Террористы атаковали Афганистан
При взрывах в Кабуле пострадали два человека
«Удар был нанесен с искренней уверенностью, но это была ошибка»
Пентагон извинился за гибель мирных жителей в Кабуле при авиаударе США
Живая легенда оперы: Анне Нетребко — 50
Старая челка, медленная зарядка. Чего не хватает iPhone 13
Почему iPhone 13 выглядит отстающим на фоне конкурентов
Выпил. Через какое время можно сесть за руль
Наркологи рассказали, за какое время алкоголь выводится из организма
«Renault Россия» остался без тормозов. Машин не будет до двух месяцев
В России на два месяца задержат поставки новых Renault Duster и Kaptur
«Парижу нужно выйти из НАТО»
Французский депутат призвал закрыть центр НАТО в Тулузе
Священник, гипноз и слова Путина: как звезды шоу-бизнеса бросали курить
Как знаменитости боролись с никотиновой зависимостью
Кредиты под нож: как россиян будут спасать от самих себя
ЦБ анонсировал ограничения на выдачу кредитов
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях