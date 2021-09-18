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Два человека пострадали в результате взрыва заминированного автомобиля в Кабуле

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@Joo00556315/twitter.com

По меньшей мере два человека пострадали в результате взрыва заминированного автомобиля в Кабуле, сообщает ТАСС со ссылкой на афганский телеканал Tolo News.

Как сообщают очевидцы, было приведено в действие взрывное устройство, прикрепленное к машине. Состояние пострадавших не уточняется.

Ранее сообщалось, что в столице Афганистана произошли два взрыва. Первый — в районе Даште-Барчи, есть пострадавшие. Второй — в области Ирфани Харрготи 13-го района, о пострадавших не сообщалось.

Радикальное движение «Талибан» (организация запрещена в России) объявило об установлении полного контроля над Афганистаном 15 августа 2021 года. Талибы захватили все крупные города и погранпереходы в стране.

26 августа рядом с аэропортом Кабула произошел взрыв. Десятки мирных афганцев и не менее 13 американских военных погибли в результате теракта — одиннадцать морских пехотинцев, один армейский солдат и медицинский работник флота. Ответственность за теракт взяло на себя «Исламское государство» (организация запрещена в России).

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