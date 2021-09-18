В США сожалеют о приостановке работы ОБСЕ на российско-украинской границе

Официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Штаты сожалеют в связи с отказом России продлить мандат наблюдательной миссии ОБСЕ на российско-украинской границе. Об этом сообщает РИА «Новости».

«США глубоко сожалеют о решении РФ заблокировать консенсус относительно продления миссии наблюдателей ОБСЕ на российских контрольно-пропускных пунктах «Гуково» и «Донецк», о чем накануне объявил в Вене действующий председатель ОБСЕ», — заявил Прайс.

В публикации отмечается, что после этих событий в Вашингтоне «глубоко обеспокоены» будущими намерениями Москвы в плане соблюдения Россией международных обязательств и конструктивного взаимодействия с Украиной.

Ранее постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что Россия не видит оснований для того, чтобы продлить мандат группы наблюдателей ОБСЕ на пунктах пропуска «Гуково» и «Донецк» на границе с Украиной после 30 сентября.

Данное решение Лукашевич обосновал тем, что присутствие наблюдателей ОБСЕ на территории России используется для пропагандистских антироссийских нападок.