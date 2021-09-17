Байден поручил Джону Керри обсудить с Россией сокращение выбросов метана

Президент США Джо Байден поручил своему спецпредставителю по климату Джону Керри провести министерскую сессию форума по климату и энергетике с участием России, Китая, Германии и Индии, сообщает пресс-служба Белого дома.

«Президент Байден попросил специального посланника президента по климату Джона Керри председательствовать на министерской сессии с Китаем, Германией, Индией и Россией», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что США и ЕС планируют подтолкнуть Россию и другие страны сократить выбросы метана, которые вызывают парниковый эффект и способствуют глобальному потеплению. Так, Вашингтон и Брюссель планируют выступить с совместным заявлением, обязуясь сократить выбросы метана примерно на 30% к 2030 году. Они также призовут другие страны присоединиться к этой инициативе. Среди них – Россия, КНР, Индия, Бразилия, Саудовская Аравия, Великобритания, Норвегия и другие.

В начале августа Межправительственная группа экспертов по изменению климата опубликовала доклад, в котором были изложены последствия пагубного влияния человечества на климат. По мнению ученых, уже к концу столетия уровень мирового океана из-за таяния ледников может подняться на 2 м, а к 2150 году — на 5 м. Таким образом, сотни населенных пунктов по всему миру будут затоплены.