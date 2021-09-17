В СПЧ не выявили серьезных нарушений на выборах

В мониторинговую рабочую группу по выборам Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) не поступало сигналов о серьезных нарушениях на выборах в Госдуму. Об этом ТАСС сообщил председатель рабочей группы Александр Точенов.

По его словам, существует определенный регламент, согласно которому сигналы о серьезных нарушениях поступают сразу в «общую» группу.

Совместно с наблюдателями Точенов посещает избирательные участки в Самарской области, отметил он. Так, он отметил, что серьезных нарушений, которые мешали бы волеизъявлению избирателей, в регионе не выявлено, но есть вопросы к техническим процедурам на некоторых избирательных участках.

«Камера не совсем четко показывает КОИБ. Где-то плохое освещение — людям плохо видно в кабинках [для голосования]. Это урегулировалось сразу на месте после вмешательства общественного штаба по наблюдению [за выборами]», — сказал он.

Уточняется, что 18 августа Центризбирком подписал соглашение о взаимодействии на выборах с СПЧ и с уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой.

Выборы в Госдуму проходят с 17 по 19 сентября. Проголосовать можно на избирательном участке или электронно. Одновременно с выборами в нижнюю палату в Единый день голосования проходят прямые выборы глав девяти субъектов РФ и 39 региональных парламентов.