Захарова: агрессивную риторику Киева должен пресекать Запад, но этого не происходит

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что высказывания властей Украины о возможности войны должны пресекаться западом, но этого не происходит. Об этом она рассказала на брифинге МИД России.

Захарова отметила, что текущая ситуация на Украине вызывает все большую тревогу в связи с тем, что нарушения режима прекращения огня со стороны Украины стали ежедневными.

Она также напомнила о недавних высказываниях президента Украины Владимира Зеленского, который допустил возможность войны с Россией, и секретаря Совета нацбезопасности и обороны страны Алексея Данилова, который заявил, что украинская армия может захватить ДНР и ЛНР.

«Подобные высказывания вообще должны пресекаться теми, кто на Западе курирует Украину, бесконечно тревожится о судьбе этой страны и призывает к возвращению жизни там в мирное русло. Но на практике, конечно, мы не только не слышим подобных заявлений, мы видим действия, идущие в противоположном направлении», — подчеркнула Захарова.

Ранее официальный представитель МИД России заявила, что Вашингтон и Брюссель не обращают внимание на диверсии, которые Украина организует против Республики Крым, потворствуя тем самым агрессии Киева в отношении Москвы.