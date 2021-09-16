NYT: шоколад стал угрозой для нацбезопасности Гонконга

Власти Гонконга усиливают меры по пресечению инакомыслия в китайском районе, причислив шоколад к числу предметов, которые могут угрожать национальной безопасности региона, пишет The New York Times. По информации издания, правительство обеспокоено использованием сладостей в тюрьмах для укрепления влияния и привлечения новых последователей со стороны активистов, агитирующих за независимость Гонконга от материкового Китая.

Подобные опасения высказал представитель службы безопасности города Крис Танг. По его словам, шоколадные конфеты являются дефицитом в тюрьмах, и некоторые накапливают их для использования в своих целях.

«Они заставляют других людей в тюрьме чувствовать свое влияние, испытывать ненависть к Гонконгу и центральному правительству, тем самым ставя под угрозу национальную безопасность», — пояснил Танг.

Ранее сообщалось, что гонконгские цензоры будут просматривать старые фильмы на предмет нарушения закона о нацбезопасности.