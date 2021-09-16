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В ООН отреагировали на требование пускать на заседания генассамблеи только привитых

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В ООН прокомментировали требование допускать в зал Генеральной Ассамблеи только тех, кто привит от коронавируса. Такое заявление в ходе брифинга сделал официальный представитель генсека ООН Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик, передает пресс-служба организации.

По его словам, Гутерриш не может заставить делегатов стран-членов организации предъявлять доказательства того, что они прошли вакцинацию от COVID-19.

«Генеральный секретарь не имеет полномочий принуждать делегатов к чему-то», — сказал Дюжаррик.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя запросил срочного заседания Генассамблеи ООН в четверг, 16 сентября, для обсуждения требований властей Нью-Йорка к делегатам предоставлять доказательство вакцинации при входе в штаб-квартиру организации

Соответствующее письмо было разослано странам-членам ООН, генеральному секретарю и председателю сессии ГА ООН. В документе указано, что РФ решительно выступает против требования властей города пускать в зал Генассамблеи ООН только тех, кто предоставил доказательство прохождения вакцинации.

Накануне офис мэра Нью-Йорка направил председателю 76-й сессии ГА ООН Абдулле Шахиду письмо с требованием, чтобы все сотрудники и делегаты, которые будут заходить в здание Генассамблеи ООН, предоставляли свидетельство о прохождении вакцинации от коронавирусной инфекции.

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Коронавирус 2019-nCoV
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