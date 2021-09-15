Собянин рассказал о благоустройстве центра Москвы в 2022 году

Московский мэр Сергей Собянин сообщил во «ВКонтакте», что планируется благоустроить в центре столицы в 2022 году.

«На будущий год тоже большие планы. Будем приводить в порядок объекты в разных частях города. В центре работы пройдут в районах Пресненский, Арбат, Хамовники и Замоскворечье.», — написал Собянин.

Он уточнил, что продолжатся работы на Ленинском проспекте, начнется благоустройство «Волоколамки» и Кутузовского проспекта.

Москвичам сейчас не нужно ехать в центр столицы, чтобы погулять или позаниматься спортом, так как необходимая для этого инфраструктура есть в каждом районе города, отметил градоначальник

Ранее Собянин рассказал, как проходит благоустройство парков на севере столицы. Так, в Коптево завершилась реконструкция бывшего кинотеатра «Рассвет», в результате чего появился новый общественный центр района. А вскоре будет благоустроен прилегающий к кинотеатру сквер, в частности, на детских площадках появятся игровые комплексы.