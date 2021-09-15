Politico: США могут дать Украине «Железный купол»

В конгрессе США обсуждается вопрос о включении в законопроект об обороне на 2022 год поправки, обязывающей Белый дом продать или передать Украине новые системы противовоздушной обороны. Как пишет Politico, в частности, речь идет о возможной поставке двух систем «Железный купол», купленных США у Израиля еще два года назад.

По информации издания, американские военные длительное время пытались интегрировать израильские батареи в свою противоракетную оборону, но так и не смогли этого сделать. Дело в том, что «Железный купол» просто не был спроектирован для работы в рамках новой армейской системы командования и управления, что ограничивает его полезность для США.

При этом обозреватели Politico уверены, что, если США все же пойдут на этот шаг и действительно поставят или продадут Киеву системы ПВО или ПРО, это может ухудшить отношения с Россией, которая последовательно выступает против размещения американских систем у своих границ.

Ранее сообщалось, что украинский президент Владимир Зеленский выступил за увеличение присутствия США на Украине.