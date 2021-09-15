Администрация Байдена пытается заблокировать запрет абортов в Техасе

Министерство юстиции США подало ходатайство в федеральный суд Остина против нового закона Техаса, который запрещает практически все аборты на территории штата. Как сообщает CBS News, ведомство просит приостановить действие запрета на аборты на время судебного разбирательства по вопросам неконституционности этого решения в суде штата.

Новый закон Техаса вызвал большой резонанс в США, поскольку запретил аборты с момента обнаружения сердцебиения у плода — это обычно происходит на шестой неделе беременности, когда большинство женщин еще не знают о факте зачатия. Более того, инициатива не предусматривает никаких исключения для беременности в результате изнасилования или инцеста, хотя сохраняет возможность аборта в случае наличия угрозы для жизни матери.

Верховный суд США 2 сентября отказался приостановить действие указанного закона, сославшись на то, что администрация президента не смогла обосновать свою позицию с процедурной точки зрения. При этом никаких выводов относительно конституционности закона Техаса в ВС не сделали, что открыло возможность для продолжения судебных разбирательств по этому вопросу.

Ранее сообщалось, что Белый дом будет судиться со штатом Техас из-за закона об абортах.