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Украинский депутат рассказал, когда Зеленский стал ненавидеть русских

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Evan Vucci/AP

Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива объяснил, когда президент Владимир Зеленский стал испытывать вражду к русским. Об этом парламентарий заявил в эфире телеканала «Первый независимый», сообщает РИА «Новости».

По словам депутата, до того, как Зеленский начал заниматься политикой, у него были другие мысли по отношению к России.

«В какой момент Зеленский почувствовал русских врагами? Потому что в 2014 году Зеленский плодотворно выступал на площадках Луганска, Горловки», — пояснил Кива.

Как подчеркнул народный избранник, семь лет назад будущий глава государства говорил, что украинцы и россияне являются одним народом с одной историей.

«Ему стоило переступить порог власти, как человек диаметрально поменялся, вдруг ощутил угрозу, почувствовал ненависть, и его единственным желанием стала бесконечная, бескомпромиссная война», — уточнил депутат Рады.

Также парламентарий считает, что заявления Зеленского о силовом решении конфликта на территории Донбасса и «войне» с РФ предназначаются для внутренней аудитории.

Ранее депутат Рады назвал условие Москвы для встречи Владимира Путина и Зеленского.

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