На Украине потеряли представленный Зеленским в США план трансформации страны

В офисе президента Украины Владимира Зеленского не смогли предоставить журналистам план по трансформации страны, о котором глава государства рассказывал во время своей поездки в США. Как передает агентство «Украинские новости», в профильных структурных подразделениях офиса Зеленского просто не оказалось необходимых документов, сотрудники даже не смогли дать копию плана.

В качестве подтверждения этой информации, агентство привело официальный ответ офиса президента Украины, в котором сообщается об отсутствии документа. Сам план Зеленский представил в Белом доме, объявив, что он включает около 80 проектов на сумму $277 млрд. Их реализация предполагает инвестиции, которые помогут превратить Украину в «форпост безопасности», а также инфраструктурный и аграрный хаб.

Никаких документов с четким объяснением того, как подобный проект Киев будет осуществлять, так и не было опубликовано. Более того, все еще неизвестно, как украинские власти смогут привлечь такое количество средств для реализации своего плана.

Ранее Зеленский заявил, что речи о «выходе» США из его страны не идет, и Вашингтону наоборот следует наращивать свое присутствие.