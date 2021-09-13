Президент Сербии назвал причину невступления в ЕС

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что его страна знает, что не вступит в ЕС до решения вопроса Косово, Белград выступает за поиск компромиссного решения в диалоге. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы всегда готовы обсудить все компромиссные решения, перед тем стать более открытыми, чтобы обеспечить поток товаров, услуг и капитала и стать ближе... Отдаем ли мы отчет в том, что не станем членами ЕС до решения этой проблемы — мы абсолютно отдаем себе отчет в этом и знаем, насколько это тяжело и проблематично», — рассказал Вучич во время визита канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

Ранее Вучич заявил, что Сербия никогда не забудет агрессию Североатлантического альянса в 1999 году. Он отметил, что Сербия хочет иметь добрые отношения со всеми 19 странами, которые на них тогда напали. Но в стране никогда не забудут о событиях тех дней. Вучич попросил не требовать такого от сербов.

Он также подчеркнул, что действия НАТО были не операцией, а агрессией, нападение было начато без причины и без разрешения Совета безопасности ООН.