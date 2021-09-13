Преемник Меркель проиграл дебаты перед выборами в Бундестаг

Вице-канцлер Германии, глава социал-демократов Олаф Шольц обошел консервативного кандидата, руководителя Христианско-демократического союза (ХДС) Армина Лашета на очередном раунде теледебатов, организованных в преддверии выборов в Бундестаг.

Согласно опросу ADF, проведенному после дебатов, Шольца поддержали 41% зрителей, Лашет смог получить только 27% поддержки. Третью строчку заняла кандидат от партии «Зеленые» Анналена Баербок — она получила 25% поддержки со стороны зрителей трехсторонних прений.

Как пишет Politico, поражение главы ХДС, которого в партии рассматривают как преемника действующего канцлера ФРГ Ангелы Меркель, выглядит вполне логичным на фоне проблем консерваторов с рейтингом.

По данным INSA от 6 сентября, Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) набирает 26% поддержки респондентов, а блок ХДС/ХСС — 20%. На третьем месте «Зеленые» — 15%, следом Свободная демократическая партия Германии — 13%, затем «Альтернатива для Германии» — 11% и замыкает список Левая партия — 6%.

Ранее сама Меркель заявила об угрозе появления «левой» коалиции в Бундестаге, указав на возможность объединения социал-демократов, «зеленых» и Левой партии — немецких коммунистов.