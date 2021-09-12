Байден странно повел себя на мероприятии в американской школе

Президент США Джо Байден снова повел себя странно во время одной из пресс-конференций. Соответствующее видео опубликовано на YouTube.

Забавный инцидент произошел во время визита главы Белого дома в одну из американских школ. Политик посетил образовательное учреждение вместе со своей женой Джилл Байден.

На кадрах видно, что американский лидер в определенный момент отвлекся на что-то и ушел.

Когда первая леди Соединенных Штатов начала свое вступление, Байден сначала посмотрел вдаль из-под ладони, потом обернулся, как будто его окликнули, и ушел. Он вернулся к трибуне спустя несколько секунд.

Ранее Байден несколько раз споткнулся и упал, поднимаясь по трапу на борт Air Force One.

До этого президент США уснул на совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Нафтали Беннеттом.