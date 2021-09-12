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В США рассказали о плане действий против «Северного потока – 2»

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Maxim Shemetov/Reuters

Американский дипломат Курт Волкер заявил, что США и Германия предпримут меры против проекта «Северный поток – 2», если Россия будет использовать газопровод как оружие. Об этом сообщает «Главред Украина».

Он указал, что в настоящее время Вашингтон пытается противостоять реализации проекта, но пока эта борьба ограничивается словами.

Дипломат также отметил, что соглашение между Соединенными Штатами и ФРГ, позволяющее закончить строительство трубопровода без введения дополнительных санкций в отношении его строителей, объясняется финансовыми выгодами.

«Надо говорить с точки зрения газа, то есть с точки зрения безопасности, поскольку Россия пытается влиять на Европу, и это грозит Украине», – продолжил он.

Таким образом, если РФ станет использовать газ в качестве оружия, ей грозят серьезные последствия, утверждает Волкер.

Ранее представитель Госдепартамента Джалина Портер заявила, что США по-прежнему считают «Северный поток — 2» плохой сделкой и продолжат противодействовать использованию газопровода в качестве геополитического проекта РФ.

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год.

Против этого проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ. Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину и Польшу.

Все новости на тему:
Отношения России и США
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