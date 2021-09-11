Трамп рассказал о своем участии в президентских выборах 2024 года

Бывший президент США Дональд Трамп в 20-ю годовщину терактов 11 сентября побывал в пожарной части и полицейском участке Нью-Йорка, где пообщался с американцами и рассказал о планах на выборы 2024 года. Об этом сообщает The Washington Post.

В публикации отмечается, что Трамп решил не присоединяться к текущему президенту США Джо Байдену и бывшим лидерам Штатов на официальных церемониях памяти 11 сентября на Ground Zero, бывшем месте расположения здания Всемирного торгового центра, и в Шанксвилле в штате Пенсильвания.

Вместо этого он побывал в 17-м полицейском участке и соседней пожарной части Нью-Йорка. Выступая перед сотрудниками правоохранительных органов и экстренной службы, Трамп раскритиковал вывод войск из Афганистана.

На вопрос полицейских о том, планирует ли он выдвигаться на пост президента США или мэра Нью-Йорка в 2024 году, Трамп ответил, что «это простое решение, которое сделает их счастливыми».

Ранее Трамп в годовщину терактов 11 сентября раскритиковал Байдена в политике, проводимой в Афганистане.