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В Twitter стало вирусным видео, на котором японский посол ест рис «пятерней»

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Японский посол в Саудовской Аравии Фумио Иваи опубликовал в Twitter видео, на котором он руками ест мофатах — традиционное арабское блюдо из риса.

«Я попытался за обедом есть мофатах «пятерней», воспользовавшись советом Его Превосходительства губернатора», — подписал ролик Иваи.

Видео, опубликованное в понедельник, 6 сентября, быстро набрало популярность. К вечеру среды его посмотрело более миллиона человек, которые поставили 12,6 тыс. лайков, сделали 4,2 тыс. репостов и написали 1,7 тыс. комментариев.

Иваи побывал в провинции Эш-Шаркия, где его принял губернатор Адель Аль-Баварди.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров стал героем нового флешмоба #ПомахалМне — все началось с TikTok, внимание пользователей которого привлекло видео с воздушным поцелуем дипломата.

Речь идет о видео 2015 года с саммита БРИКС — вероятно, поцелуй Лаврова предназначался его коллеге из ЮАР Маите Нкоана-Машабане.

В новом флешмобе пользователи отвечают министру иностранных дел — демонстративно удивляются и смущаются, шлют приветствия и воздушные поцелуи. Происходит это в самых разных местах и обстоятельствах — в саду, за едой, во время прогулки на Красной площади, на фоне российского флага, во время уборки, на море.

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