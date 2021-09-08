В Кремле рассказали, обсудят ли Путин и Лукашенко Афганистан на встрече в Москве

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о том, планируют ли главы России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсуждать ситуацию в Афганистане в ходе встречи в Москве 9 сентября.

«Президенты обменяются мнениями, сейчас это в плане международных дел один из главных вопросов. Мы думаем, что речь пойдет о двусторонних отношениях», — сказал представитель Кремля.

На вопрос о том, могут ли они затронуть Крым, Песков подчеркнул, что это вопрос суверенного государства.

Пресс-секретарь также уточнил, что президенты в ходе встречи не намерены подписывать какие-либо документы, но будет пресс-конференция.

В начале сентября Лукашенко в ходе рабочей поездки в Бобруйск заявил, что Соединенные Штаты через Афганистан хотят «подогреть» ситуацию в России и Китае.

Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко встретятся в Москве 9 сентября.

7 сентября радикальное движение «Талибан (организация запрещена в России)» объявил состав нового временного правительства Афганистана. Мулла Мохаммад Хасан Ахунд стал премьер-министром страны, а мулла Абдул Гани Баррадар станет его заместителем, вице-премьером.

Глава радикального движения Хайбатулла Ахундзада заявлял, что после назначения нового правительства в Афганистане будут действовать законы шариата.

Шариат — набор укладов, обычаев, религиозных и моральных правил, выведенных из двух основных источников: Корана и Сунны. Шариат можно толковать по-разному, так как он не является статичным текстом, но у него есть ряд общих правил — например, быть правоверным, совершать пятничную молитву, делиться с бедными, для мужа — обязательно содержать жену.