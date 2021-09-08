В Госдепе обеспокоены отсутствием женщин в кабмине Афганистана

Государственный департамент Соединенных Штатов выступил с обеспокоенностью по поводу создания нового правительства Афганистана, выразив отдельную озабоченность тем, что в кабинете министров, сформированном движением «Талибан (организация запрещена в России)», сообщает сайт Госдепа.

«Мы видели это заявление и оцениваем его. Мы отмечаем, что объявленный список состоит исключительно из лиц, являющихся членами «Талибана» или их близкими соратниками, и в нем нет женщин. Мы также обеспокоены связями и послужным списком некоторых из них», — заявил представитель госдепа.

В Вашингтоне отмечают тот факт, что это временное правительство.

«Однако мы будем судить о талибах по их действиям, а не по словам. Мы четко заявили о том, что афганский народ заслуживает инклюзивного правительства», — резюмировали в госдепе.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Россия, Иран и Китай попытаются достичь договоренностей с «Талибаном».