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Байден заявил, что Россия, Иран и Китай попытаются достичь договоренностей с «Талибаном*»

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Jonathan Ernst/Reuters

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что Россия, Иран и Китай попытаются достичь договоренностей с движением «Талибан (организация запрещена в России)», сообщает Reuters.

«У Китая есть серьезные проблемы с талибами. Они попытаются выработать некоторые договоренности с талибами, я уверен, как и Пакистан, Россия, Иран. Они все пытаются понять, что теперь им делать», — заявил Байден, выступая на Южной лужайке Белого дома после поездки в штаты Нью-Йорк и Нью-Джерси.

Ранее стало известно, что новое правительство Афганистана должно начать работу в ближайшее время.

Россия и ряд других стран получили от представителей радикального движения приглашение на церемонию представления нового афганского правительства.

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия готова участвовать в церемонии объявления нового афганского правительства при условии, что оно будет инклюзивным.

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