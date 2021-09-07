«Талибан»* запретил СМИ освещать протесты

Правящее в Афганистане движение «Талибан» (запрещено в России) запрещает СМИ освещать протестные акции. Об этом заявил представитель талибов Забиулла Муджахид на пресс-конференции, которая велась в Twitter AJArabic.

По мнению спикера талибов, необходимо отличать демонстрации от волнений. Афганские террористы не позволят СМИ освещать именно протесты. Кроме того, Муджахид сам призвал журналистов не выпускать материалы про них.

В Афганистане при талибах продолжаются акции протеста. Так, 7 сентября жители афганской столицы вышли на акцию протеста из-за прибытия в город главы межведомственной разведки Пакистана Фаиза Хамида по приглашению талибов. Протестующие стартовали к северу от Кабула и прошли до пакистанского посольства. Талибы вскоре открыли огонь, в результате чего оказалось много пострадавших. 4 сентября же талибы применили слезоточивый газ против группы афганских женщин, вышедших на улицы с требованием равноправия.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что боевики «Талибана» задержали оператора телеканала Tolo News, освещавшего антипакистанскую акцию протеста в столице Афганистана Кабуле. Спустя три часа его освободили