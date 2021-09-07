На Украине захотели признать ФСБ и Генштаб России террористическими организациями

Депутаты Верховной рады Украины из фракции «Слуга народа» и группы «За будущее» внесли в парламент проект постановления о признании ФСБ и Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России террористическими организациями. Об этом сообщается на сайте парламента.

При этом текст постановления пока не опубликован.

Ранее сообщалось, что Верховная рада Украины соберется на внеочередное заседание, в рамках которого будет рассматриваться возможность обращения к конгрессу США с просьбой предоставить стране статус главного союзника Вашингтона вне НАТО. Депутат украинского парламента от фракции оппозиционной партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко заявил, что предоставление Украине соответствующего статуса «продемонстрирует Кремлю, что Украина является ключевым союзником США в Восточной Европе».

До этого в США назвали условия, выполнение которых позволит Украине соответствовать стандартам альянса. По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, от украинских властей требуется провести реформы, которые поспособствуют установлению верховенства закона, модернизации оборонного сектора и наращиванию экономического роста.