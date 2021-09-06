Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #События в Афганистане #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Легенда «Ювентуса» высказался об уходе Роналду из клуба 16:19
Аналитики прогнозируют рост цен на гаджеты в следующем году 16:19
Червиченко заявил, что некоторые игроки сборной России не оправдывают ожиданий 16:05
Талибы* запретили афганским СМИ публиковать обращение лидера сопротивления в Панджшере 16:01
В Москве запустят сервис по продлению QR-кодов для ревакцинированных 15:59
Ивлеева о расставании с Элджеем: люблю его до сих пор 15:58
Российская гимнастка рассказала, что без таланта выиграла золото Олимпиады 15:52
Аналитики оценили, как запуск «Северного потока - 2» скажется... 15:50
Уложена последняя труба «Северного потока — 2» 15:49
Пережившая похищение жительница Нижнего Новгорода рассказала о своем состоянии 15:46

Лавров: Россия не будет упрашивать США вернуть генконсульство в Петербурге

close
100%
Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва не будет просить Вашингтон вернуть генконсульство в Санкт-Петербурге, решение о закрытии приняла американская сторона. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Решать им, мы не будем их упрашивать возобновить работу генконсульства здесь. Мы им не запрещали функционирование этого дипломатического учреждения», — сказал он.

Генконсульство США в Петербурге прекратило свою работу весной 2018 года. Это произошло на фоне скандала с делом экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Тогда Вашингтон объявил о высылке 60 российских дипломатов и закрытии генерального консульства России в Сиэтле. В ответ на это МИД РФ принял зеркальные меры. Лавров заявлял, что американские представители должны освободить здание генконсульства Петербурге.

Дипломатическое учреждение существовало с 1972 года, оно занималось в том числе выдачей виз и дипломатическим сопровождением граждан США.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
«Начнет работать через несколько дней»: Лавров заявил о скором запуске «Северного потока — 2»
Завершена укладка последней трубы «Северного потока — 2»
Заговор и иные действия. За что осудили лидеров белорусского протеста
Белорусских оппозиционеров Колесникову и Знака приговорили к 11 и 10 годам колонии
Как России выйти на мундиаль
После матча с Кипром Россия лидирует в отборочной группе ЧМ-2022
Исполнительница главной роли возмутилась отказом МХТ от спектакля Серебренникова
Синоптик объявил о приходе «бабьего лета» в Москву
В Раде выступили против переименования Украины в «Русь-Украину»
Голикова объяснила низкую продолжительность жизни в России
Новости и материалы
Легенда «Ювентуса» высказался об уходе Роналду из клуба
Аналитики прогнозируют рост цен на гаджеты в следующем году
Червиченко заявил, что некоторые игроки сборной России не оправдывают ожиданий
Талибы* запретили афганским СМИ публиковать обращение лидера сопротивления в Панджшере
В Москве запустят сервис по продлению QR-кодов для ревакцинированных
Ивлеева о расставании с Элджеем: люблю его до сих пор
Российская гимнастка рассказала, что без таланта выиграла золото Олимпиады
Аналитики оценили, как запуск «Северного потока - 2» скажется на акциях «Газпрома»
Уложена последняя труба «Северного потока — 2»
Пережившая похищение жительница Нижнего Новгорода рассказала о своем состоянии
В партию экс-кандидата в президенты Белоруссии Бабарико «Вместе» записалось почти 7 тыс. человек
Обвиняемые по делу о крушении малазийского Boing не явились на слушания
Вице-спикер Рады рассказал о планах серьезно пересмотреть конституцию Украины
Супермодель Крисси Тейген похвасталась, что не пьет 50 дней
Панджшерские ополченцы заявили, что переходят к партизанской войне против талибов*
Голикова рассказала, к чему приведет отмена МРОТ
Таиланд откроет Бангкок для вакцинированных туристов 1 октября
Актер Баринов: для сборной России ничья с Мальтой станет катастрофой
Все новости
Умер свидетель G9O81, названа дата вынесения вердикта — что произошло в деле MH17
Судья Стинхейс назвал причину смерти свидетеля по делу о крушении рейса MH17
Талибы* опять объявили о захвате Панджшера. Силы сопротивления это опровергают
В «Талибане*» заявили о завершении военных действий в Афганистане
Замедляет сперматозоиды: как коронавирус бьет по мужскому здоровью
Андрологи рассказали, как коронавирус портит качество спермы
Не тот особый режим: Япония выступила против инициативы Путина
Токио выразил протест по вопросу особого налогового режима на Курилах
Ноль эмоций: как алкоголь делает мужчин агрессивными
Ученые: алкоголь лишает мужчин способности распознавать эмоции
«Пропагандировали террористическую идеологию среди граждан РФ»
В ФСБ заявили о задержании сторонников ИГ*, готовивших теракты в Ингушетии
От охранника в морге до летучей мыши: лучшие роли Майкла Китона
Вашингтон призвал Москву освободить крымских татар
США требуют освободить крымчан, задержанных в Симферополе
Биткоин пробил $50 тысяч, но надолго ли?
Как новые тренды будут двигать рынок криптовалюты этой осенью
Пора выйти из токсичных отношений с алгоритмами ИТ-гигантов
Пора выйти из токсичных отношений с алгоритмами ИТ-гигантов
«Бояться этого не нужно»: какой должна стать Сибирь по плану Шойгу
Шойгу рассказал, где можно построить новые промышленные центры в Сибири
Детское ожирение разрешили лечить операцией
Диетолог — о хирургическом вмешательстве при лечении детей с лишним весом
«Из калькулятора не утекут мои личные данные»
Интервью с Арсением Щельциным — техноэкспертом, ставшим мемом
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях