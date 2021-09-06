Лавров: Россия не будет упрашивать США вернуть генконсульство в Петербурге

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва не будет просить Вашингтон вернуть генконсульство в Санкт-Петербурге, решение о закрытии приняла американская сторона. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Решать им, мы не будем их упрашивать возобновить работу генконсульства здесь. Мы им не запрещали функционирование этого дипломатического учреждения», — сказал он.

Генконсульство США в Петербурге прекратило свою работу весной 2018 года. Это произошло на фоне скандала с делом экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Тогда Вашингтон объявил о высылке 60 российских дипломатов и закрытии генерального консульства России в Сиэтле. В ответ на это МИД РФ принял зеркальные меры. Лавров заявлял, что американские представители должны освободить здание генконсульства Петербурге.

Дипломатическое учреждение существовало с 1972 года, оно занималось в том числе выдачей виз и дипломатическим сопровождением граждан США.