Песков: стремление Украины в НАТО является угрозой для России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «непосредственной угрозой» продолжающееся стремление Украины в НАТО и теоретическую готовность США этот вопрос обсуждать. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 1».

«Первое, [президент Украины Владимир] Зеленский говорит: «Мы хотим, мы стремимся в НАТО». Американцы говорят: «Прекрасно, есть определенные условия, выполняйте, и мы с распростертыми объятиями будем вас ждать». Это для России непосредственно угроза. Это потенциальное будущее приближение военной инфраструктуры НАТО к нашим границам», — рассказал Песков.

Он добавил, что результаты встречи Зеленского с президентом США Джо Байденом, если исходить из тех моментов, которые «очевидно Москве не нравятся», являются продолжением создания проекта превращения Украины в анти-Россию.

Ранее Песков заявил, что США и Украина дружат не для себя, а против России. По его мнению, это может вызвать «только сожаление».

Он также подчеркнул, что антироссийская риторика «по Крыму и другим моментам» также вызывает глубокое сожаление.