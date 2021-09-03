Мулла Барадар возглавит новое правительство в Афганистане

Лидер политического крыла радикального афганского движения «Талибан» (организация запрещена в России) мулла Абдул Гани Барадар встанет во главе нового правительства в Афганистане. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в организации.

Отмечается, что в новую администрацию также войдут мулла Якуб (сын первого лидера талибов муллы Омара) и представитель «Талибана» в Дохе Шер Мохаммад Аббас Станикзай.

Ранее в ЕС прозвучал призыв наладить отношения с новыми властями Афганистана.

15 августа талибы (организация запрещена в России) объявили об установлении контроля над всей территорией Афганистана. В Панджшерской долине на северо-востоке Афганистана развернуты силы сопротивления. Эта территория продолжает быть неподконтрольной «Талибану» — ранее боевики несколько раз пытались штурмовать Панджшер, но их наступления были отбиты без особого труда.

Как объяснил лидер Фронта сопротивления Афганистана Ахмад Масуд, они требуют, чтобы талибы обеспечили свободу и равноправие граждан и создали в республике инклюзивное правительство. Он подчеркнул, что в противном случае в провинции продолжится противостояние.