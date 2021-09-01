Вашингтон выделит Украине еще $45 млн

США, которые уже взяли на себя обязательство предоставить Украине $60 млн на оборонные нужды, выделят Киеву еще $45 млн гуманитарной помощи, следует из заявления высокопоставленного официального представителя администрации американского президента, опубликованного на сайте Белого дома.

США продолжают оказывать помощь украинцам, которые до сих пор «страдают от кризиса с Россией на востоке», указывается в сообщении.

Вашингтон решил выделить дополнительные средства, «чтобы помочь решить проблемы украинцев, которые остаются в нужде».

В заявлении также говорится, что президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский во время предстоящей встречи в Вашингтоне собираются объявить о запуске диалога по энергетике и климату. Его целью будет, в частности, решение проблем с российским газопроводом «Северный поток-2».

Зеленский накануне прибыл в США, чтобы провести переговоры с американским коллегой. Встречу пришлось перенести с 31 августа на 1 сентября в связи с выходом американских войск из Афганистана.