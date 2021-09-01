В МИД России оценили риски новых террористических атак в Афганистане

В Афганистане сохраняется угроза новых террористических атак, так как на территории страны все еще действуют боевики ИГ (организация запрещена в России). Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заместителя главы Министерства иностранных дел России Игоря Моргулова.

«Террористическая угроза с территории Афганистана пока сохраняется. Деятельность ИГИЛ*, взявшего на себя ответственность за взрывы в кабульском аэропорту 26 августа, остается существенным фактором деградации обстановки в Афганистане. Маловероятно, что в нынешних условиях игиловцы сложат оружие и откажутся от идеи построения всемирного халифата», — заявил он.

Во внешнеполитическом ведомстве также не исключили, что террористы попытаются перейти границы сопредельных с Афганистаном государств под видом мирных беженцев.

Ситуация в Афганистане обострилась после того, как 15 августа боевики радикального движения «Талибан» (организация запрещена в России) объявили о захвате власти в стране. После этого тысячи граждан направились в аэропорт Кабула, чтобы покинуть страну и были вынуждены оставаться там долгое время в ожидании эвакуации.

26 августа рядом с кабульским аэропортом произошли два взрыва, ответственность за которые, по данным СМИ, взяла на себя группировка ИГ. В результате более 200 человек погибли. Позднее в Кремле заявили, что решительно осуждают эти террористические акты.