Представитель талибов* заявил о провале переговоров с повстанцами в Панджшере

Глава комиссии по руководству «Талибана (организация запрещена в России)» Амир Хан Моттаки в эфире афганского телеканала TOLO News заявил, что переговоры с антиталибским сопротивлением в провинции Панджшер окончились провалом.

В самом Фронте национального сопротивления, который базируется в Панджшерском ущелье, эту информацию прокомментировать не смогли.

Ранее посол Афганистана в Таджикистане Мухаммад Агбар заявил о желании талибов убить лидера сопротивления Ахмада Масуда.

Дипломат отметил, что во время прихода талибов к власти в прошлый раз четверть века назад боевики смогли взять под контроль всю территорию страны, кроме Панджшера. Кроме собственных сил сопротивления, в Панджшер частично перебрались и остатки правительственных войск, не пожелавшие сдаться радикалам. Они объявили себя Фронтом национального сопротивления.

15 августа радикальное движение «Талибан» объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Талибы контролируют и столицу страны — Кабул.