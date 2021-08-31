Глава «Нафтогаза» заявил, что строительство «Северного потока — 2» еще можно остановить

Глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко считает, что строительство газопровода «Северный поток — 2» еще можно остановить, передает Reuters.

«Даже несмотря на то, что он [«Северный поток — 2»] может быть, я не знаю, на 99% завершен, мы по-прежнему считаем, что его можно и нужно остановить. <...> И со своей стороны мы будем обсуждать, что США могут сделать в этом отношении, например, санкции США против Nord Stream AG», — заявил он.

Ранее Витренко заявлял, что введение в эксплуатацию газопровода грозит прекращением транзита газа через Украину, что, в свою очередь, повышает вероятность войны с Россией.

В Вашингтоне 1 сентября пройдут переговоры между президентом США Джо Байденом и его украинским коллегой Владимиром Зеленским, в ходе которых главы государств обсудят строительство «Северного пока — 2». По словам Зеленского, по результатам встречи между сторонами должны быть достигнуты определенные договоренности.