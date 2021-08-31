Байден решил сосредоточиться на вызовах, связанных с Россией и Китаем

Президент США Джо Байден в ходе обращения к американскому народу заявил, что после вывода войск из Афганистана Вашингтону необходимо сосредоточиться на новых вызовах, которые связаны с Россией и Китаем, передает ТАСС.

«Мы вовлечены в серьезное соревнование с Китаем, имеем дело с вызовами со стороны России по нескольким фронтам, сталкиваемся с кибератаками и распространением ядерного оружия. Мы должны быть конкурентоспособными, чтобы отвечать на эти вызовы», — сказал он.

Глава государства также подчеркнул, что США должны совмещать выполнение этой задачи с борьбой с терроризмом.

Ранее Байден заявил, что вывод войск из Афганистана завершил эру попыток «переустроить» другие государства. Президент США отметил, что ведение войны в регионе больше не отвечало интересам США.

1 сентября состоится встреча Джо Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе переговоров лидеры обсудят стратегическое партнерство двух государств, а также вопросы связанные с Россией. В частности, строительство газопровода «Северный поток — 2».