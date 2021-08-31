Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #События в Афганистане #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Источник: талибы* проводят чистки в Кабуле «от двери к двери» 00:01
С 1 сентября за движением всех автобусов в России будут следить... 00:01
В России вступили в силу новые правила извещения о штрафах ГИБДД 00:00
Билеты на свадьбу Моргенштерна продавали по 50 тыс. рублей 31.08.2021, 23:59
Гризманн близок к уходу из «Барселоны» и возвращению... 31.08.2021, 23:53
Глава «Нафтогаза» заявил, что строительство «Северного потока — 2» еще... 31.08.2021, 23:45
Посольство Беларуси опровергло подписание договора с Россией об интеграции... 31.08.2021, 23:38
Аверина: мне не нужно это золото, я хочу чтобы Россию судили честно 31.08.2021, 23:31
Карпин: если вратарь сборной России ошибется, то виноват буду я 31.08.2021, 23:04
Байден рассказал об итогах эвакуации из Афганистана 31.08.2021, 23:04

Байден решил сосредоточиться на вызовах, связанных с Россией и Китаем

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Jonathan Ernst/Reuters

Президент США Джо Байден в ходе обращения к американскому народу заявил, что после вывода войск из Афганистана Вашингтону необходимо сосредоточиться на новых вызовах, которые связаны с Россией и Китаем, передает ТАСС.

«Мы вовлечены в серьезное соревнование с Китаем, имеем дело с вызовами со стороны России по нескольким фронтам, сталкиваемся с кибератаками и распространением ядерного оружия. Мы должны быть конкурентоспособными, чтобы отвечать на эти вызовы», — сказал он.

Глава государства также подчеркнул, что США должны совмещать выполнение этой задачи с борьбой с терроризмом.

Ранее Байден заявил, что вывод войск из Афганистана завершил эру попыток «переустроить» другие государства. Президент США отметил, что ведение войны в регионе больше не отвечало интересам США.

1 сентября состоится встреча Джо Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе переговоров лидеры обсудят стратегическое партнерство двух государств, а также вопросы связанные с Россией. В частности, строительство газопровода «Северный поток — 2».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Байден: уход США из Афганистана завершает эру попыток «переустроить» другие страны
«Нерадивые туристы»: почему Крым утопает в мусоре
Аксенов назвал ситуацию с уборкой улиц в Крыму «катастрофической»
«Смешно напоминать игрокам, как мы возили французов»
Карпин рассказал, как сборная России готовилась к матчу с Хорватией
Захарова предложила собственный вариант нового названия для Украины
Проценко предупредил о скорой вспышке коронавируса в России
В Ярославле юные десантники устроили перфоманс против ЛГБТ
Карпин: если вратарь сборной России ошибется, то виноват буду я
Новости и материалы
Источник: талибы* проводят чистки в Кабуле «от двери к двери»
С 1 сентября за движением всех автобусов в России будут следить через спутники
В России вступили в силу новые правила извещения о штрафах ГИБДД
Билеты на свадьбу Моргенштерна продавали по 50 тыс. рублей
Гризманн близок к уходу из «Барселоны» и возвращению в «Атлетико»
Глава «Нафтогаза» заявил, что строительство «Северного потока — 2» еще можно остановить
Посольство Беларуси опровергло подписание договора с Россией об интеграции стран
Аверина: мне не нужно это золото, я хочу чтобы Россию судили честно
Байден рассказал об итогах эвакуации из Афганистана
США поддержали стремление Украины в НАТО
Федерация не давала согласия на переход фигуристки Талалайкиной в сборную Италии
Дина Аверина рассказала, как изменились ее отношения с Ашрам после Олимпиады
Захарова ответила генсеку НАТО, перефразировав Пушкина
США и Украина подпишут соглашение по сотрудничеству в Черном море
Пентагон сообщил о новом пакете военной помощи Украине на $60 млн
80-летний Пеле опроверг информацию о своей госпитализации
Блогеры Дилан и Джарахов подрались на свадьбе Моргенштерна
ВОЗ начала отслеживать «мю»-штамм коронавируса
Все новости
«Развалит труппу»: МХАТ раскритиковали за возобновление спектакля с Бузовой
Постановка «Чудесный грузин» с Ольгой Бузовой вернется на сцену МХАТа осенью 2021 года
В ГИБДД по Интернету: какие нововведения ждут автомобилистов в сентябре
Водителей ждут штрафы через Госуслуги и новый расчет убытков ОСАГО
«Основание», «Полуночная месса», «Утраченный символ», «Вертинский» и еще 14 сериалов сентября
Какие сериалы смотреть в сентябре 2021 года: выбор «Газеты.Ru»
Скорее жив, чем мертв: как себя чувствует рынок люксовых товаров
Эксперты оценили состояние рынка премиальных товаров и услуг в России
Новый Уотергейт или спустят на тормозах. Кто ответит за провал США в Афганистане
Эксперты рассказали о последствиях афганского кризиса для администрации Байдена
«АвтоВАЗ» повышает цены в пятый раз за год
Волжский автозавод повышает стоимость автомобилей в сентябре на 3%
10 главных молодых актрис России
«Выстраданное решение»: как изменится лечение онкобольных подростков
Кабмин разрешит подросткам с раком долечиваться в детских больницах
«Напрасная трата денег»: за что украинцы критикуют первую леди
Украинцы сочли бессмысленной поездку Елены Зеленской в США
«Десятки тысяч случаев»: почему родители похищают друг у друга детей
В «Совете отцов» призвали ужесточить наказание за похищение детей одним из родителем
Получится ли в России создать свой Booking.com
Какие проблемы могут возникнуть с национальной системой бронирования
Глава Минздрава – о риске смерти после COVID-19
Мурашко предупредил о высоком риске смерти после перенесенного коронавируса
Windows 11 выйдет 5 октября. Стоит ли обновляться
Microsoft официально назначила дату выхода новой Windows
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях