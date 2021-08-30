Единым кандидатом в мэры Харькова от проукраинских сил стал представитель Нацкорпуса

Победителем голосования за единого кандидата от проукраинских партий на пост мэра Харькова стал глава облорганизации Нацкорпуса Константин Немичев, сообщил на своей странице в Facebook Борис Редин, проводивший переговоры по выдвижению единого кандидата.

«Даже сам факт такой долгой и кропотливой работы и то, что стороны пришли к голосованию и проголосовали, является беспрецедентным в истории Харьковщины», — отметил он.

Партийность претендентов при этом Редин не указывал, так как ранее была достигнута договоренность, что единый кандидат пойдет на выборы как самовыдвиженец.

Таблицу с результатами голосования подписали шесть партий-подписантов меморандума — «Акцент», «Голос», «Демсокира», «Европейская солидарность», «Нацкорпус» и «Правый сектор» (организация запрещена в России).

Позже «Акцент» и «Европейская солидарность» отозвали свои голоса. «Евросолидарность» объяснила это наличием информации о кулуарных договоренностях одного из субъектов процесса. В «Акценте» мотивировали свое решение «нелегитимностью своего представителя по форс-мажорным обстоятельствам».

Ранее сообщалось, что в середине этого месяца возле офиса президента Украины Владимира Зеленского произошли столкновения полиции с националистами.