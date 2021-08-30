Министр иностранных дел России Сергей Лавров охарактеризовал политику Запада в Афганистане парой поговорок, сообщает РИА «Новости».

«В Афганистане 20 лет они с упорством, достойным лучшего применения, устанавливали свои порядки. Не надо в чужой монастырь со своим уставом... и там еще что-то есть про калашный ряд», — прокомментировал Лавров, выступая на встрече с волгоградской общественностью и молодежью.

Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что схожие результаты вмешательства Соединенных Штатов получились в Ираке и Ливии — в этих странах, на данный момент, ситуация плачевная.

«Мы никогда подобным не занимаемся», — подчеркнул Лавров.

Ранее Сергей Лавров в Волгограде не смог ответить ребенку, когда «взрослые отменят войну».

20 августа глава МИД встретился с общественниками и ветеранами в музее-панораме «Сталинградская битва» в Волгограде, где также присутствовала школьница, задавшая вопрос.