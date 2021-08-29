Центробанк Афганистана установил лимит на снятие средств со счетов в $200 в неделю

Центральный банк Афганистана предписал всем банкам страны ввести лимит на снятие средств с личных счетов в размере около двух тысяч афгани ($200)в неделю, передает агентство Khaama Press.

Сообщается, что решение было принято «после возникновения финансовых трудностей» в Афганистане и будет носить временный характер.

Накануне сотни людей вышли на улицы Кабула и протестовали против закрытия банков.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена отменила поставку валюты в Афганистан— это якобы произошло еще перед тем, как Кабул взяли боевики «Талибана» (организация запрещена в России). Целью этого решения было «удержать сотни миллионов долларов от попадания в руки террористической группировки», отметили источники.

15 августа движение «Талибан» объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Президент Ашраф Гани согласился уйти в отставку и поспешно сбежал из страны, набив деньгами вертолет.