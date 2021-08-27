СМИ: решения Байдена по Афганистану приведут к «усилению позиций России»

Катастрофические решения президента США Джо Байдена по Афганистану может привести Америку к поражению в геополитической борьбе и помочь России одержать верх. Об этом в своей колонке для The Hill написал американский бизнесмен и бывший государственный чиновник Грейди Минс.

По его мнению, администрация Байдена, Пентагон, Госдепартамент и разведывательные службы не понимают, что их действия закладывают основу для будущих опасных конфликтов.

«Вывод войск из Афганистана станет «золотым стандартом» неудачного государственного управления и военной стратегии; он мгновенно укрепил позиции России и Китая, одновременно ослабив Америку», — пишет Минс.

Боевики «Талибана» (организация запрещена в России) 15 августа объявили об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Сейчас они формируют временное правительство. Эскалация конфликта правительственных сил и талибов происходила на фоне вывода из Афганистана военного контингента США. Вашингтон планирует вывести войска из страны до 11 сентября 2021 года.

Ранее стало известно, что США приступили к выводу из Афганистана обеспечивающих эвакуацию военных.