МИД России сообщил о возможности второго теракта в Кабуле

В Министерстве иностранных дел России предупредили о том, что в аэропорту афганской столицы Кабул может произойти еще один взрыв, передает «Интерфакс».

«Существует вероятность второй террористической атаки на воздушную гавань столицы», — говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что в результате первого взрыва пострадали не менее 15 человек. При этом ранения получили не только граждане Афганистана, но и военнослужащие из США.

Взрыв у аэропорта Кабула произошел в четверг, 26 августа, в результате атаки смертника. Террорист подорвал себя рядом с гостиницей Baron Hotel, в которой останавливаются иностранцы.

Ситуация в Афганистане обострилась после того, как 15 августа талибы (организация запрещена в России) заявили о захвате власти в стране и взятии Кабула. По словам официального представителя радикального движения, выехать из Афганистана можно будет только до 31 августа.