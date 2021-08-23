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Зеленский позвал Россию на саммит «Крымская платформа» в Киеве

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president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что зовет Россию для участия в мероприятии под названием «Крымская платформа». Об этом сообщает РИА «Новости».

Глава государства рассчитывает, что на саммите в Киеве получится «выработать пути по деоккупации Крыма».

Зеленский обратил внимание, что обсуждение и комментирование Россией саммита побудило подумать о ней, как о «полноценном участнике «Крымской платформы».

«Если эта площадка настолько интересует ее, мы приглашаем Российскую Федерацию присоединиться к «Крымской платформе» для совместной выработки путей деоккупации Крыма и исправления ее исторической, трагической ошибки», — подчеркнул президент Украины во время саммита, открывшегося в Киеве 23 августа.

Платформа саммита направлена на повышение эффективности международного реагирования на вхождение полуострова в состав России.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

Ранее в Крыму оценили планы Зеленского принять декларацию по полуострову.

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