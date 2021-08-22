Германия передумала отправлять главу МИД на «Крымскую платформу»

Представителем от Германии на форуме «Крымская платформа» вместо главы МИД Хайко Мааса станет министр энергетики Петер Альтмайер. Об этом во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, сообщает ТАСС.

По ее словам, в настоящее время у Мааса очень плотная повестка, связанная с вопросами эвакуации из Афганистана.

«Это такой прощальный визит, в качестве канцлера я больше не приеду. Мы говорили, что приедет глава МИД. То, что он не приедет, не связано с Россией, это связано с ситуацией в Афганистане», — уточнила Меркель.

«Крымская платформа» — дипломатическая инициатива, предложенная президентом Украины Владимиром Зеленским как способ поднять на международном уровне вопрос территориальной принадлежности Крыма: Киев не признает референдум 2014 года и считает полуостров временно оккупированной территорией. Саммит назначен на 23 августа.

Крым стал российским регионом в 2014 году после проведенного там референдума, на котором 96,77% жителей проголосовали за присоединение к России.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов сообщил, что одна из стран «из-за давления России» отказалась принимать участие в саммите «Крымская платформа».