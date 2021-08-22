Посольство России в Афганистане готово помочь украинцам покинуть страну

Российское посольство в Афганистане готово помочь гражданам постсоветского пространства покинуть страну. Об этом заявил российский посол в этой стране Дмитрий Жирнов в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

«Обращаются. Мы им постараемся помочь, в том числе украинцам. Что касается афганцев, здесь много афганцев, у которых второе российское гражданство», — сказал посол.

По его словам, к России и ее гражданам в Афганистане относятся хорошо, потому что Советский Союз сделал в стране «все, что там есть в экономическом отношении».

Ранее сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена планирует обязать крупные американские авиакомпании помочь с перевозкой десятков тысяч людей, которые были эвакуированы из Афганистана. Одновременно планируется увеличивать количество баз США, где можно будет разместить афганских беженцев.

15 августа радикальное движение «Талибан» (организация запрещена в России) объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Талибы контролируют и столицу страны — Кабул. Тысячи людей укрылись в столичном аэропорту, пытаясь выбраться из страны.