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Лавров и глава пакистанского МИД заявили о необходимости диалога между афганцами

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Главной темой телефонного разговора, посвященного ситуации в Афганистане после прихода к власти движения «Талибан» (организация запрещена в России), между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и его пакистанским коллегой Шахом Мехмудом Курейши стала необходимость внутриафганского диалога. Об этом сообщает ТАСС.

«Министры подчеркнули необходимость оказания содействия, в том числе в рамках расширенной «тройки», в налаживании инклюзивного межафганского диалога в целях формирования репрезентативного правительства, обеспечения стабильности и правопорядка в этой стране», — рассказали в российском МИД.

В ведомстве добавили, что министры, кроме того, выслушали мнения друг друга насчет подготовки заседания Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству и взаимодействия России и Пакистана на международных площадках.

Ранее Лавров заявил, что Москва готова поставлять Исламабаду военную технику.

Боевики «Талибана» 15 августа объявили об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Сейчас они формируют временное правительство.

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