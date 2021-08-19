Россия готова предоставить авиацию для вывоза афганцев в третьи страны

Россия готова предоставить самолеты для того, чтобы помочь вывезти из Афганистана за границу местных граждан. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает РИА «Новости».

«В целях предотвращения ухудшения гуманитарной ситуации в Афганистане готовы предоставить услуги российской гражданской авиации по обеспечению перелета любого количества афганских граждан, включая женщин и детей, в любые зарубежные страны, которые проявят интерес по их приему и размещению», — сказала она.

По мнению Захаровой, некоторые страны оказались неспособны организовать эвакуацию своих военных, дипломатов, гражданских лиц и сотрудничавших с этими странами граждан афганцев.

Представитель МИД добавила, что для россиян, желающих покинуть страну, будут организованы вывозные рейсы. По словам Захаровой, террористическое движение «Талибан (организация запрещена в России)» гарантировало, что не будет препятствовать вывозу людей.

15 августа радикальное движение «Талибан» объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Талибы контролируют и столицу страны — город Кабул. Тысячи людей укрылись в аэропорту, пытаясь выбраться из страны.

Ранее СМИ сообщали, что в 20-х числах августа Россия может направить в Кабул спецрейс для вывоза части сотрудников российской дипмиссии и этнических афганцев — граждан России и обладателей разрешений на проживание в РФ.