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Захарова обвинила бежавшего президента Афганистана в происходящем в стране

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Reuters

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что бежавший из Афганистана президент Ашраф Гани несет ответственность за сложившуюся ситуацию в стране. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Покинувший страну президент Гани, который недавно был обнаружен в ОАЭ, безусловно, несет ответственность за произошедшее. На протяжении последних трех лет он располагал всеми возможностями для того, чтобы обеспечить успех межафганского мирного процесса и содействовать формированию инклюзивного правительства с участием всех этнополитических сил страны. Однако этот шанс был упущен», — сказала она.

15 августа радикальное движение «Талибан» (организация запрещена в России) объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Президент Афганистана Ашраф Гани согласился уйти в отставку и бежал из страны.

В ответ на это министр обороны Афганистана Бисмилла Хан Мохаммади призвал Интерпол арестовать Гани за «продажу родины».

Сейчас Гани находится в городе Абу-Даби. Политик заявил, что будет вести консультации из ОАЭ и пообещал вернуться на родину, чтобы продолжить свои усилия по борьбе за интересы жителей Афганистана.

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