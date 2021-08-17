Глава МИД Украины заявил, что правительство не платило за эвакуацию граждан из Афганистана

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что эвакуация граждан Украины из Афганистана не оплачивалась из государственного бюджета. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Украина 24».

Он отметил, что правительство не платило за самолет так как, заранее начали искать самолет для эвакуации.

«Мы начали (искать) другие варианты, и нашли украинский самолет, частный, который находился в тот момент в аэропорту Кабула», — подчеркнул Кулеба.

Он отметил, что владельцы самолета проявили понимание и сотрудничали с правительством Украины для эвакуации граждан страны.

Кулеба добавил, что эвакуацию провели мене чем за 24 часа.

Ранее сообщалось, что на американской базе в Кабуле находятся 12 украинских военных, которые ждут эвакуации.

15 августа движение «Талибан» (организация запрещена в России) объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Его представители взяли под контроль государственное телевидение в Кабуле и в своем обращении призвали граждан к спокойствию.

В Кабуле тысячи людей укрылись в аэропорту, пытаясь выбраться из страны. Несколько человек погибли — из-за давки или пытаясь улететь на шасси самолетов американских ВВС.