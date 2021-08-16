Макрон выступил за сотрудничество России, США и Европы по Афганистану

Франция готова активно содействовать сотрудничеству между Россией, США и ЕС для урегулирования ситуации в Афганистане, заявил президент Эммануэль Макрон, которого цитирует ТАСС.

«Возвращение к стабильности должно происходить при активной политической и дипломатической работе в Совете Безопасности ООН. Афганистан не должен стать убежищем для террористов, каковым он являлся раньше. Это условие для мира и стабильности в мире перед лицом общего врага — терроризма и тех, кто его поддерживает.. В этой связи мы сделаем все, чтобы Россия, США и Европа могли эффективно сотрудничать, так как наши интересы совпадают», — сказал Макрон в телеобращении.

Он также выразил опасение, что дестабилизация в Афганистане может обернуться «неконтролируемыми потоками» мигрантов в Европу, Европа не может в одиночку принимать последствия текущей ситуации.

По словам французского лидера, Париж через некоторое время планирует выдвинуть совместные с Лондоном инициативы для нормализации обстановки в Афганистане. Кроме того, Макрон рассказал про совместные с другими странами Европы проекты по приему беженцев.

15 августа движение «Талибан» (организация запрещена в России) объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Президент Ашраф Гани согласился уйти в отставку и бежал из страны, набив деньгами вертолет.

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