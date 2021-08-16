Трамп предложил Байдену с позором уйти в отставку из-за ситуации в Афганистане

Экс-президент США Дональд Трамп предложил нынешнему главе государства Джо Байдену покинуть свой пост из-за ситуации, которая сложилась в Афганистане, передает РИА «Новости».

По словам политика, американский лидер должен «с позором уйти в отставку» за то, что он допустил в исламской республике. Трамп заявил, что это не должно стать таким уж большим делом, поскольку изначально Байден не был избран законным способом.

Ранее Трамп назвал действия Байдена в Афганистане «одним из величайших поражений» США.

15 августа талибы (организация запрещена в России)* объявили об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Кроме того, они взяли под контроль государственное телевидение в Кабуле и в своем обращении призвали граждан к спокойствию.

В движении пообещали, что в Афганистане под властью «Талибана» женщины смогут получать образование и работать, а журналисты — критиковать происходящее. Женщинам придется носить хиджаб, однако им будет разрешено покидать свои дома в одиночестве, уточнил представитель талибов Сухаль Шахин.

Также стало известно, что президент Афганистана Ашраф Гани покинул республику и вылетел в Таджикистан.