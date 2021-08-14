Алиев заявил, что Армения до сих пор не ответила на предложение о подписании перемирия

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку до сих пор не получила от Еревана положительного ответа на предложение подписать мирный договор. Такое заявление он сделал в интервью турецкому телеканалу CNN Turk.

Глава государства отметил, что уже несколько раз открыто говорил, что Азербайджан хочет заключения мирного договора с Арменией, чтобы обе страны «признали территориальную целостность друг друга и начался процесс делимитации, то есть установления границ».

По его словам, Ереван «не готов к этому или же против» подписания такого документа.

Алиев также отметил, что надеется на продолжение усилий со стороны России для обеспечения безопасности в регионе, которая «как сосед Азербайджана и близкий союзник Армении» играет там «особую роль».

«Надеемся, что Россия и дальше будет прилагать усилия для безопасности этого региона и предпримет меры для обеспечения долгосрочного мира. В то же время наши ожидания заключаются в том, чтобы Россия не вооружала Армению», — сказал политик.

12 августа премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что республика готова возобновить переговоры с Азербайджаном по разрешению нагорнокарабахского конфликта.

Боевые действия в зоне карабахского конфликта начались 27 сентября 2020 года.

В ночь на 10 ноября лидеры РФ, Азербайджана и Армении приняли трехстороннее заявление о прекращении огня и вводе российских миротворцев, а также передаче ряда районов в регионе Азербайджану.

В соответствии с соглашением, Агдамский район перешел под контроль Баку 20 ноября, Кельбаджарский район — 15 ноября, а Лачинский район — 1 декабря.