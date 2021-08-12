Талибы* сообщили о захвате пятого за день города в Афганистане

Движение «Талибан (организация запрещена в России)» объявило о захвате пятого за день большого города — Калайи-Нау, столицы провинции Бадгис на северо-западе страны. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя движения Кари Ахмади.

«Этим вечером захвачены центр провинции Бадгис, расположение управления национальной безопасности и разведки. Большое количество солдат сдалось, захвачено много оружия, боеприпасов и транспортных средств», — сказал он.

Ранее сообщалось о взятии под контроль талибов городов Герат, Кандагар, Газни и Таринкот.

В последнее время «Талибан» завладел значительными территориями в сельских районах и развернул наступление на крупные города. Эскалация конфликта правительственных сил и боевиков движения происходит на фоне вывода из Афганистана военного контингента США. Вашингтон планирует вывести войска из страны до 11 сентября 2021 года.

Также заместитель губернатора Джаузджана Абдула Кадира Малиачлены заявил о том, что талибы полностью захватили северную провинцию Афганистана Джаузджан. По его словам, правительственные силы отступили в район в 15 км к востоку от столицы провинции Шибергана.