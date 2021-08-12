Певице Татьяне Булановой отказали в регистрации на выборы в парламент Петербурга

Территориальная избирательная комиссия № 17 отказала певице Татьяне Булановой в регистрации кандидатом в заксобрание Санкт-Петербурга. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на председателя комиссии Василия Демкина.

По мнению представителей ТИК №17, среди подписей избирателей Булановой зафиксировано превышающее норму количество брака (18,4% при допустимых 5%).

Председатель совета регионального отделения «Родины» в Петербурге Андрей Петров сообщил журналистам, что партия будет обжаловать это решение в Горизбиркоме.

Ранее сообщалось, что Татьяна Буланова будет участвовать в выборах в Госдуму.

Выборы в Госдуму пройдут 17 — 19 сентября 2021 года. Партии заранее утвердят своих кандидатов, а также программы, с которыми они будут баллотироваться. Дума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе. 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.