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Белоруссия ответит на санкции Запада

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Виктор Толочко/РИА «Новости»

Министерство иностранных дел Белоруссии осудило санкции США, Великобритании и Канады, введенные в одностороннем порядке в отношении республики. Об этом сообщается на сайте белорусского МИД.

В ведомстве подчеркнули, что эти страны вновь продемонстрировали полное пренебрежение международным правом, собственными международными и двусторонними обязательствами, «обнажили истинные цели своей политики в отношении Белоруссии, прикрываясь лицемерными лозунгами защиты прав человека и демократии». В министерстве уверены, что на самом деле названные государства «руководствуются холодным геополитическим расчетом», а их действия направлены на подрыв суверенитета и независимости белорусского государства.

«Министерство иностранных дел напоминает, что именно США и Великобритания были подписантами Будапештского меморандума 1994 года, взяв на себя обязательство воздерживаться от экономического принуждения, направленного на то, чтобы подчинить своим собственным интересам осуществление Республикой Беларусь прав, присущих ее суверенитету», — говорится в сообщении МИД Белоруссии.

В ведомстве подчеркнули, что белорусская сторона проведет тщательную оценку принятых Соединенными Штатами, Великобританией и Канадой ограничений против республики и примет адекватные ответные меры.

Ранее стало известно, что министерство финансов США вводит санкции против 23 физических лиц и 21 юридического лица, которые связаны с Белоруссией. Новые меры воздействия затронули Национальный олимпийский комитет Белоруссии, Следственный комитет республики и «Беларуськалий».

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